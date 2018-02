Gli eventi in programma mercoledì 14 febbraio (© )

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 14 febbraio, a Udine e provincia, eccoli.

Ebbri d’Arte

Mercoledì 14 febbraio nuovo appuntamento con Ebbri d’Arte, il ciclo ideato dal Visionario con il sostegno di impresa edile Rossi F.lli di Variano di Basiliano. La serata inizierà come sempre alle ore 19.30 al bistrò del Visionario con un aperitivo che vedrà protagonisti la Cantina Vignai da Duline (che proporrà per l’occasione una Malvasia Istriana ‘Chioma Integrale’) e Molino Moras, Il Campo Incantato e La di Cjastelan con una degustazione di alcuni dei loro prodotti. A seguire, alle 20.30, Final Portrait - L’arte di essere amici, film diretto da Stanley Tucci ed interpretato da uno straordinario Geoffrey Rush nei panni di Alberto Giacometti. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

330^ edizione della festa di San Valentino a Borgo Pracchiuso

Borgo Racchiuso si appresta a ospitare la 330^ edizione della festa di San Valentino. L’evento è un omaggio al martire cristiano invocato contro la peste. Il programma della giornata, qui.

Il Carnevale in Val Resia

Il Carnevale in Val Resia è una delle manifestazioni più importanti della comunità locale che riesce ancora oggi a coinvolgere giovani e meno giovani. Ecco qui il programma della giornata.

Dialoghi in biblioteca

Mercoledì 14 febbraio alle 18 nella sala Corgnali della biblioteca, in Riva Bartolini 5, Pietro Enrico di Prampero racconterà il suo nuovo libro intitolato Contaminazioni. L’uomo dietro lo scienziato, edito lo scorso anno da Giacomo Catalani editore. Per l'occasione dialogherà con l’autore la giornalista Paola Colombo.

Ora delle Storie

Mercoledì 14 febbraio dalle 17 alle 17.50 riparte ‘Let's tell a tale’, il modulo che ogni secondo mercoledì del mese propone un avvicinamento divertente alla lingua inglese attraverso le storie proposte in versione bilingue, giocando con le parole, le rime, le canzoncine e le filastrocche. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0432.1272585, o consultare il sito, oppure rivolgersi direttamente alla sezione Ragazzi in Riva Bartolini 3.

Woody Allen, amori e tradimenti

Mariti e mogli, il film capolavoro di Woody Allen che come nessun altro ci tramuta in complici voyeur di crisi coniugali e tradimenti, debutta per la prima volta a teatro e arriva finalmente anche a Udine al Teatro Nuovo, da mercoledì 14 a venerdì 16 febbraio sempre con inizio alle 20.45. A portarlo in scena con classe e umorismo è Monica Guerritore, che del testo è anche adattatrice e regista, accanto a una spumeggiante Francesca Reggiani (cui si deve la nascita del progetto) e a un cast di attori affiatatissimo.

‘Questo non è amore’

Il 14 febbraio, dalle 13 alle 19, in Largo delle Grazie, in concomitanza con la Fiera di San Valentino di Borgo Pracchiuso, verrà allestito un gazebo della Polizia di Stato, dove un’equipe multidisciplinare composta da operatori appartenenti agli uffici interessati al fenomeno (Squadra Mobili, Divisione Anticrimine, Volanti, personale sanitario della Polizia di Stato), rappresentanti dello Sportello Antiviolenza nonché enti ed associazioni attivi sul territorio, incontrerà le persone ed illustrerà l’attività volta a contrastare il problema della violenza di genere e nei confronti delle donne.