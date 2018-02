Palmanova e la sua storia protagoniste a UnoMattina

PALMANOVA – Mercoledì 14 febbraio alle 8.51, all'interno della trasmissione UnoMattina, andrá in onda il servizio dedicato a Palmanova, realizzato qualche giorno fa da Fabrizio Rocca.

Su Rai1 saranno protagonisti il maestro di spade Roberto Battilana, lo storico Alberto Prelli, la vicesindaco Adriana Danielis, che spiegheranno alcune delle peculiarità della città stellata, inserita tra i Borghi d’Italia.

Un’occasione unica per mostrare all’Italia le bellezze di Palmanova, per l’occasione animata dai figuranti dei locale gruppo storico. Un appuntamento da non perdere!