Fiamme sul tetto di una villetta a Tarvisio

TARVISIO – Il tetto di un’abitazione di via del Macello, a Tarvisio, è stato seriamente danneggiato da un incendio divampato nel pomeriggio di mercoledì 13 febbraio. Sul posto sono intervenute le squadre di Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Tarvisio e Pontebba oltre a un’autoscala proveniente da Udine.

Come hanno spiegato i Vigili del Fuoco, a essere interessato dalle fiamme è stato un tetto in legno ventilato, per cui è stato necessario procedere con un taglio degli elementi di copertura per arrestare l’avanzamento del fuoco. Le cause del rogo non sono ancora state accertate, ma potrebbe trattarsi di una canna fumaria che ha ‘innescato’ gli elementi in legno facendo divampare l’incendio.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, visto che si tratta di un’abitazione solitamente utilizzata nel periodo delle vacanze. Ingenti i danni al tetto dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Tarvisio.