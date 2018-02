Furto con spaccata in una profumeria di San Giovanni al Natisone

SAN GIOVANNI AL NATISONE – Ancora un furto di profumi in Friuli. Dopo la razzia in uno dei negozi del centro commerciale Bennet avvenuto qualche giorno fa, martedì 13 febbraio i ladri hanno preso di mira il negozio ‘Sirene Blu’ di San Giovanni al Natisone, portando via profumi e prodotti di cosmesi.



L’allarme è scattato posto dopo le 21, quando una delle porte di emergenza del punto vendita è stata aperta utilizzando un’automobile come ‘ariete’. Sul posto si sono subito portati il Corpo vigili notturni e i carabinieri, ma dei ladri nessuna traccia.



L’auto utilizzata per sfondare la porta, una Renault Scenic, è stata trovata poco dopo nelle vicinanze del negozio. I danni sono ancora da quantificare, ma i danni sono certamente ingenti.