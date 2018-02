Pakistano trovato con l'hashish pronto per essere spacciato

TOLMEZZO – Un 37enne pakistano, richiedente asilo, è stato trovato in possesso di 11 grammi di hashish suddivisi in otto stecche durante un controllo effettuato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Tolmezzo nell’autostazione delle corriere del capoluogo carnico.

Addosso all’uomo sono stati trovati anche 25 euro ritenuti frutto dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione nonché altro materiale finalizzato al confezionamento dello stupefacente. Il materiale è stato sequestrato e il pakistano è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.



Il 37enne è stato trovato con addosso la droga sia durante un controllo avvenuto nella mattinata di martedì 13 febbraio, sia all'imbrunire. Due denunce a piede libero e richiesta di ritiro della protezione internazionale che pare non abbiano scalfito più di tanto il richiedente asilo.