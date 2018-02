Tradizione rispettata: pranzo a base di aringa per la giunta comunale

UDINE - Tradizione rispettata anche quest'anno per la giunta comunale di palazzo D'Aronco che si è ritrovata mercoledì 14 febbraio, giorno in cui si celebrano le Ceneri, al Verve Bistrot di piazza Patriarcato per un pranzo a base di aringa. Ovviamente, a pagare il conto, ci ha pensato il sindaco ‘in pectore’ di Udine, Carlo Giacomello. Un momento di spensieratezza e relax alla vigilia di una campagna elettorale che si annuncia lunga e difficile.



Non solo assessori al tavolo del Verve Bistrot, ma anche i dirigenti comunali e i componenti dell’ufficio segreteria. Una scelta, quella del locale di piazza Patriarcato, voluta dall’assessore Alessandro Venanzi per ‘premiare’ uno di quegli imprenditori che hanno investito in dehors esterni chiusi e riscaldati come previsto dal nuovo regolamento comunale.