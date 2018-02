Due incidenti sugli sci tra Zoncolan e Sella Nevea

FVG – Ci sono stati due infortuni sugli sci nella mattinata di mercoledì 14 febbraio. In entrambi i casi la Sores, Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria, ha inviato sul posto due ambulanze del 118.



Il primo episodio si è verificato verso le 12.30 nel comprensorio dello Zoncolan, una sciatrice di 42 anni è stata soccorsa dalla Polizia di Stato in servizio sulle piste e poi trasportata dall'ambulanza all’ospedale Tolmezzo. La donna ha subito un trauma cranico ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Il secondo incidente si è verificato in Canal del Ferro, a Sella Nevea, poco prima della 13. In questo caso uno sciatore ha chiesto aiuto dopo una caduta per una sospetta frattura all'avambraccio. Anche in questo caso il ferito è stato portato in ambulanza al Pronto Soccorso di Tolmezzo.