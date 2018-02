Traffico congestionato in A4: 10 km di coda per un incidente

LATISANA - Traffico congestionato in A4 (alle 17 si registrano dieci chilometri di coda) fra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste a causa di un incidente accaduto intorno alle 16.30.



Un’autovettura è finita sotto a un camion (un ferito) all'altezza di Porpetto. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale e i soccorsi meccanici. La persona a bordo dell'auto è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale di Udine.



+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++