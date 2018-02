Scontro tra due auto in piazzale dell’Innovazione Tecnologica: ferita una donna

UDINE – Una 43enne è rimasta ferita nel pomeriggio di mercoledì 14 febbraio in piazzale dell’Innovazione Tecnologica, all’intersezione con viale Palmanova. La donna si trovava alla guida di una Ford Focus quando è stata coinvolta in un incidente con una Mercedes condotta da una donna di 55 anni.



La 43enne, nello scontro, è rimasta ferita ed è stata costretta a ricorrere alle cure del personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza. La donna è stata trasportata al Santa Maria della Misericordia per accertamenti. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale. Il sinistro si è verificato poco dopo le 16.