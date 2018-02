Riaperto l'ambulatorio infermieristico del Comitato Cri di Udine

UDINE - Lo scorso 12 febbraio è stato riattivato l'ambulatorio infermieristico del Comitato Cri - Croce rossa Italiana - di Udine, gestito dalle Infermiere Volontarie. ​L’utenza potrà recarsi in ambulatorio per la misurazione della pressione sanguigna, la rilevazione della glicemia, per effettuare medicazioni e, solamente nella giornata di mercoledì, potranno essere garantite iniezioni.

Orari

L’ambulatorio è aperto nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.30 alle 11.30. Le infermiere volontarie della Cri assicurano assistenza infermieristica e socio sanitaria a fronte di una professionalità riconosciuta a pieno titolo. ​L'ambulatorio si trova in via Pastrengo, 31 a Udine nella sede del Comitato.

Per informazioni: isp.udine@iv.cri.it | 331.6358759 |