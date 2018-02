Love the Wine Bus: romantiche degustazioni e storie di passione

FVG - Sabato 17 febbraio vi accompagniamo alla ricerca del vino degli innamorati lungo la Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia. Come di consueto si parte dall’Infopoint di Udine (piazza I Maggio) questa volta con due percorsi enogastronomici dedicati al vino dell’amore e, soprattutto, all’amore per il vino che traspare dai racconti appassionati dei nostri vignaioli.

Tour mattutino (9.30 – 14) ‘Love is in the Wine… Bus’: in un’atmosfera elegante e di grande ospitalità, il viaggio inizia con la cantina Il Roncal, una piccola e incantevole tenuta a pochi chilometri da Cividale del Friuli. Seguendo il profilo delle dolci colline si arriva a Buttrio per la visita ai vigneti centenari della cantina Tami, un’azienda famigliare dove l’amore per la tradizione è di casa. Per chi lo desidera la cantina propone un prelibato piatto di prosciutto crudo affumicato Dok Dall’Ava tagliato a mano (opzione facoltativa).

Tour pomeridiano (14.30 – 18.30) ‘Love message in a bottle’: un vero paradiso enologico ci aspetta a Ruttàrs (Dolegna del Collio), dove la cantina Pascolo Alessandro ha saputo coniugare passione, territorio e qualità nei suoi vini. Il tour si conclude a Ramandolo (Nimis) presso la cantina Giovanni Dri Il Roncat, in cui l’amore del vignaiolo per i suoi piccoli tesori enologici vibra nel solco della tradizione. Il progetto è realizzato da Vino e Sapori Fvg e SAF Autoservizi, con la collaborazione di PromoTurismo Fvg e Movimento Turismo del Vino Fvg.

Info: Movimento Turismo del Vino Fvg:0432.611401 | 0432.289540 | www.vinoesapori.it | info@vinoesapori.it |