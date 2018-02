Matteo Salvini lunedì 19 febbraio sarà in Friuli Venezia Giulia

FVG – Matteo Salvini torna in Friuli Venezia Giulia. Il leader della Lega, lunedì 19 febbraio, resterà in regione per mezza giornata, incontrando candidati, elettori, imprenditori e lavoratori da Trieste a Udine passando per Monfalcone e Pordenone. Una visita, la sua, a poco più di dieci giorni dalle elezioni politiche, che vedono il Carroccio in forte ascesa rispetto al 2013.



Immigrazione, sicurezza, flat tax, pensioni saranno i temi principali che il leader della Lega tratterà, dando manforte ai candidati del Fvg per il Parlamento: Massimiliano Fedriga, Vannia Gava, Massimiliano Panizzut, Aurelia Bobisutti e Daniele Moschioni per la Camera, Mario Pittoni, Raffaella Marin, Lorenzo Tosolini e Federica Chellini per il Senato.

Questo il programma di Salvini: alle 9.30 parteciperà a una conferenza stampa a Trieste, in piazza della Borsa. Alle 10.45 sarà a Monfalcone per un incontro con i lavoratori della Eaton. A seguire, alle 12, faccia a faccia con gli elettori a Udine, in piazza San Giacomo. Nel pomeriggio, alle 13.45, è prevista una visita alla Cantina di Rauscedo a San Giorgio della Richinvelda, alle 14.45 Salvini chiuderà incontrando gli elettori a Pordenone, all’azienda agricola Palcoda di Corso Garibaldi.