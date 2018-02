Si getta dal ponte del Diavolo e muore

CIVIDALE DEL FRIULI - Si getta dal ponte del Diavolo, a Cividale del Friuli, e muore. E' successo nel primo pomeriggio di giovedì 15 febbraio, verso le 13.30. La vittima è un uomo di 47 anni.



Nel momento in cui è stato dato l'allarme (a notarlo sul parapetto è stata una donna che passava sul ponte), la Sores, la Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria, ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento, le manovre per tentare di salvare la vita all'uomo sono risultate vane.



Sul greto del fiume Natisone sono accorsi anche i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato, quest'ultima chiamata a fare luce sulla vicenda. Non si conoscono le ragioni dell'estremo gesto.