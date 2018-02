Con la Cciaa Udine prima iscrizione in Italia per la gestione digitale dei libri contabili

UDINE - La Camera di Commercio di Udine è la prima in Italia ad aver iscritto un’impresa al portale Libri Digitali delle Camere di Commercio, servizio innovativo, realizzato da InfoCamere, la società di IT delle Camere di Commercio, che consente alle imprese di gestire e conservare digitalmente in modo semplice e con risparmio di costi i libri d'impresa (libri sociali e contabili), sostituendo completamente le tradizionali modalità cartacea di tenuta, archiviazione e conservazione a norma, con pieno valore legale. La prima impresa ad aver completato la procedura, con l’assistenza del personale della Cciaa udinese è stata la startup innovativa Foxwin srl, che fin dalla sua nascita a fine 2016 si è sempre contraddistinta per l’impegno a perseguire tutte le opportunità dei servizi digitali offerti e progressivamente potenziati dalla Pubblica amministrazione.

Il servizio Libri Digitali consente alle imprese, società di persone e di capitali, di gestire in via telematica i Libri, utilizzare sistemi di pagamento elettronico e affidare in piena sicurezza la conservazione dei libri alla Camera di Commercio (la quale non ha alcun accesso al contenuto dei libri). Un’interfaccia intuitiva permette di organizzare i fascicoli della propria impresa per categoria e tipologia di libro e gli strumenti di ricerca consentono di individuare velocemente i documenti cercati. I Libri digitali non sono altro che documenti in formato Pdf, firmati digitalmente (PAdES - Pdf Advanced Electronic Signatures) dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo delegato e come tali vengono conservati a norma. A ogni caricamento il servizio si preoccuperà di 'marcare digitalmente' ogni documento, garantendo la cosecutio dei documenti digitali caricati nel fascicolo secondo la normativa. Il servizio è sempre disponibile, anche da smartphone e tablet, dal portale libridigitali.camcom.it. L’accesso sicuro al servizio è garantito da SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), strumenti entrambi rilasciati anche dalla Camera di Commercio. Per aderire al servizio le imprese si iscrivono al portale, effettuano il pagamento del servizio con PagoPA e possono già accedere e creare i loro libri digitali.

«Si conferma dunque l’impegno della Camera di Commercio di Udine nello sviluppo di servizi online messi a disposizione dal sistema camerale tramite InfoCamere, in linea con la nuova competenza in tema di digitalizzazione che la riforma ha posto in capo alle Cciaa. L’obiettivo è garantire prestazioni sempre più rapide, comode ed efficaci alle imprese, per le quali queste procedure rappresentano anche un risparmio in termini di costi e tempi», commenta il presidente camerale Giovanni Da Pozzo. «Pensare di digitalizzare l’Italia senza prima digitalizzare le Pmi sarebbe una ‘mission impossible’ – ha detto il direttore generale di InfoCamere, Paolo Ghezzi -. Il sistema camerale italiano è consapevole di questa sfida e con InfoCamere è impegnato a sviluppare strumenti innovativi – come i libri digitali – innovativi, con l’obiettivo di allargare il più possibile la platea degli imprenditori digitali».

Proprio pochi giorni fa la Cciaa udinese è stata la prima in regione a costituire una startup innovativa con la nuova procedura ai sensi dell’articolo 25 del Codice dell’amministrazione digitale, ossia senza notaio, con autentica da parte del segretario generale conservatore del Registro imprese e assistenza pre e post costituzione da parte di personale qualificato camerale, modalità che consente tra l’altro alla startup innovativa di essere iscritta al Registro imprese immediatamente, ossia contestualmente alla costituzione. E Udine è all’avanguardia anche nella promozione del Cassetto digitale dell’imprenditore, impresa.italia.it, il portale che consente agli imprenditori di avere gratuitamente tutti i documenti aziendali sempre a portata di mano e in sicurezza, anche dal proprio smartphone. Udine a fine gennaio era ottava tra tutte le province italiane per imprese iscritte al portale in numeri assoluti e con il più alto indice per 10.000 imprese iscritte, (104 a fronte di una media italiana di circa 40)