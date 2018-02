Hanno una granata nel muro di casa: la rimuovono gli artificieri dell’Esercito

UDINE – Avevano un bicchiere per granata d’artiglieria ‘incastonata’ nel muro di casa. Intervengono gli artificieri.

Murato a scopo decorativo

L’attività di bonifica - coordinata dalla Prefettura di Udine – è stata svolta dal terzo Reggimento Genio Guastatori di Udine e condotta a Gradisca di Sedegliano. Gli artificieri, nella mattinata del 15 febbraio, sono intervenuti nel recuperare un bicchiere per granata d’artiglieria da 75 millimetri privo di parti esplosive (e quindi inerte) che era stato murato a scopo decorativo sulla facciata di un’abitazione privata. Il materiale ferroso rinvenuto, del peso di circa un chilo, dopo essere stato rimosso è stato trasportato e stoccato in un apposito magazzino della Caserma ‘Berghinz’ di Udine in attesa della definizione della pratica per il successivo alienamento secondo quanto previsto dalle attuali normative vigenti.

Il Reggimento

Il terzo Reggimento Genio Guastatori di Udine, inquadrato nella Brigata Pluriarma di Manovra a connotazione Anfibia ‘Pozzuolo del Friuli’, è un’unità dell’Arma del Genio che, sotto il controllo del Comando Forze Operative Nord di Padova, è incaricata di bonificare il territorio del Friuli Venezia Giulia e delle province di Treviso e Venezia dai residuati bellici dei due conflitti mondiali ancora esistenti. L’Esercito, grazie alla connotazione ‘dual-use’ dei reparti del genio, oltre all'impiego operativo nelle missioni internazionali, è in grado d'intervenire nei casi di pubbliche calamità e utilità, in ogni momento, su tutto il territorio italiano a supporto della comunità nazionale.