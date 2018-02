‘La valle dei tre mondi’: il Tarvisiano protagonista a Geo

TARVISIO - Il Friuli Venezia Giulia nuovamente protagonista in tv. Venerdì 16 febbraio, dalle 17, a Geo (Rai 3) andrà in onda ‘La valle dei tre mondi’: «Una bellissima avventura piena di neve tra santuari, splendidi animali, personaggi interessanti, la gastronomia tradizionale e un natura spettacolare tra Italia, Austria e Slovenia», così come spiegano gli autori del documentario su Facebook, che accompagnerà gli spettatori alla scoperta del Tarvisiano e di tutte le sue bellezze. In studio, come di consueto, ci saranno Sveva Sagramola e Emanuele Biggi narratori privilegiati delle bellezze di questo angolo di Friuli incastonato fra le montagne, luogo di incontro di tre nazioni.