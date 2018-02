Nuovo appuntamento con il Festival delle mongolfiere

UDINE - È partito alla grande il primo Festival delle mongolfiere di Udine che ha preso il via il fine settimana scorso in fiera e che replicherà il 17 e il 18 febbraio (qui è possibile scaricare il biglietto ridotto). Sono state circa 7 mila le presenze del primo weekend e altrettante sono attese per il secondo fine settimana all’insegna del divertimento. La rassegna si sta svolgendo a Udine Fiere (via della Vecchia Filatura 10/1 a Martignacco), punto di riferimento storico della città. Un grande Festival, unico e nuovo nel suo genere per il capoluogo friulano: un contenitore che unisce terra e aria attraverso i grandi sapori, dai risotti del Delta del Po al volo delle mongolfiere.

L’arena mongolfiere

Anche nel prossimo sabato e domenica a partire dalle 10 si potrà trovare l’arena mongolfiere, dove saranno presenti giganti dell’aria di ogni colore. Gli equipaggi ne cureranno il gonfiaggio e il decollo, garantendo ai passeggeri i voli in totale sicurezza. Dopo la partenza dei voli liberi si potranno provare i voli vincolati con mongolfiere ancorate a terra con apposite funi, che si alzano di circa 20 metri. Si potrà esplorare l’interno di una mongolfiera stesa a terra gonfiata per metà e ascoltare le meravigliose storie raccontate dalla compagnia teatrale Il Mosaico immergendosi in un mondo magico. E per chi vorrà prolungare la permanenza dopo il calar del sole tutte le sere l’emozionante spettacolo delle mongolfiere illuminate a suon di musica che regalerà atmosfere indimenticabili.

L’area ristorazione e bar

Per tutto l’arco della giornata è inoltre in programma la grande Festa dei risotti: si potranno mangiare (formula all you can eat) le specialità del Delta del Po: 6 tipi di risotti a soli 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini dai 5 anni in su (bevande escluse). E per riscaldarsi cioccolata calda e vin brulè all’interno del padiglione 8.

I laboratori didattici

Al padiglione 9 ci saranno tanti laboratori gratuiti aperti a tutti per colorare, inventare, costruire le cose più fantasiose. Dalla costruzione di una mongolfierina in 3D, di una girandola per poi continuare a dare spazio alla creatività con oltre 50 chili di mattoncini Lego.

Inoltre

Con queste premesse il Festival punta a diventare l’appuntamento di riferimento per il divertimento e l’intrattenimento delle famiglie e i giovani del Friuli Venezia Giulia. Il Festival sarà aperto sabato e domenica dalle 10 alle 19.30 per proseguire fino alle 22 con la festa dei risotti aperta anche la sera oltre che a pranzo.Il biglietto d’ingresso è di 6 euro, qui è scaricabile il ridotto, 3 euro per i bambini fino ai 12 anni e gratuito fino a 1 metro di altezza. Dal sito www.festivaldellemongolfiere.it si possono acquistare i voli liberi, consultare il programma completo delle giornate e scaricare il biglietto ridotto per l’ingresso al Festival.

Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al sito, contattare la segreteria organizzativa Multimedia Tre allo 049.9832150 o scrivere a info@festivaldellemongolfiere.it