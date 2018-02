Gli eventi in programma venerdì 16 febbraio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 16 febbraio, a Udine e provincia, eccoli.

SantaEmilia: inaugura il ristorante che porta in Friuli la tradizione dell’Emilia Romagna

Inaugurazione per il ristorante SantaEmilia. L’appuntamento è per venerdì 16 febbraio, a partire dalle 18.30, in programma un aperitivo all’insegna del buon cibo e del divertimento. Maggiori info, qui.

Le mele rubate e altri racconti

Venerdì 16 febbraio alle 18, nella sala conferenze della Libreria Ubik di Udine, si terrà la presentazione del libro Le mele rubate e altri racconti di Paolo Paron. Racconti ambientati in Friuli Venezia Giulia narrano un mondo magico. La notte di san Giovanni racconta di una bambina e un folletto. Elvira la guaritrice è una vecchia taumaturgica. Il cavallante è un carrettiere che vede una strega. I tre figli cercano fortuna ha a che fare con una cornacchia. Il dolore di Agnese narra di una mamma che piange per il figlio. Il dannato del moscardo è quel che resta di un avaro. Dialoga con l'autore lo scrittore Paolo Morganti. Ingresso libero.

‘I migliori danni della nostra vita’

Carlo & Giorgio, duo comico veneto, porterà lo spettacolo campione di incassi ‘I migliori danni della nostra vita’ venerdì 16 febbraio, alle 21, al Teatro Italia di Pontebba. I dettagli, qui.

OltreConfine

Dopo Palmanova, il progetto OltreConfine 1918/2018 fa tappa a Gonars per raccogliere testimonianze, documenti, racconti familiari, storie sulla Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia. Venerdì 16 febbraio alle 20.30 nella sala del Centro civico di Fauglis l’Amministrazione e gli organizzatori invitano associazioni, gruppi organizzati, scuole e cittadini ad un dialogo aperto per il recupero della memoria. Info: www.oltreconfine-ww1.eu

‘La Udine del cuore’

Dopo l’intervista immaginaria a Tiziano Tessitori, lo scrittore e giornalista Roberto Meroi si è cimentato in un'altra particolare chiacchierata con il più autorevole storico del cinema che il Friuli abbia avuto: l’udinese Mario Quargnolo. Ne è emerso un piacevole dialogo sulla Udine del passato raccolto nel libro ‘La Udine del cuore’. Passeggiando idealmente per il centro città, Quargnolo risponde a ruota libera alle domande di Meroi raccontando dei tempi del tram fino ai giorni d'oggi: i locali pubblici, le sale cinematografiche, i negozi. Poi le lunghe passeggiate degli udinesi sotto i portici, i vecchi mestieri, le rogge, i balli. E anche i suoi interessi, le sue passioni. Il volume, edito da Chiandetti, sarà presentato venerdì 16 febbraio alle 17.30 nel salone del Consiglio provinciale di Palazzo Belgrado. Sono previsti gli interventi del presidente della Provincia di Udine Pietro Fontanini, Carlo Gaberscek, Livio Iacob, Roberto Iacovissi e dell’autore Roberto Meroi. Letture di Loreta Zuccolo.

Woody Allen, amori e tradimenti

Mariti e mogli, il film capolavoro di Woody Allen che come nessun altro ci tramuta in complici voyeur di crisi coniugali e tradimenti, debutta per la prima volta a teatro e arriva finalmente anche a Udine al Teatro Nuovo, da mercoledì 14 a venerdì 16 febbraio sempre con inizio alle 20.45. A portarlo in scena con classe e umorismo è Monica Guerritore, che del testo è anche adattatrice e regista, accanto a una spumeggiante Francesca Reggiani (cui si deve la nascita del progetto) e a un cast di attori affiatatissimo.