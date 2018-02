Bambini in concessionaria: Autostar ospita la seconda edizione di Mercedes-Benz Ludotech

FVG - Dopo il grande successo dell’edizione 2017, torna nelle concessionarie Autostar l'evento Mercedes-Benz Ludotech. Sabato 17 e domenica 18 febbraio, le sedi del Gruppo Autostar di Udine, Pordenone, Trieste e Portogruaro si trasformeranno in veri e propri laboratori creativi dedicati a bambini e ragazzi da 1 a 14 anni. Mentre mamme e papà si dedicheranno alla scoperta di Mercedes-Benz Classe B Tech Limited Edition accompagnati dai consulenti Autostar, i loro figli potranno divertirsi all’interno della concessionaria scatenando la creatività all’insegna della tecnologia, con tante attività ispirate al tema del viaggio e delle avventure spaziali.

Isole ludico-didattiche

Pensate anche per i più piccoli, le attività di gioco saranno organizzate in isole ludico-didattiche e permetteranno ai giovani partecipanti di spaziare tra la creazione di scenari tech, la realizzazione di percorsi creativi e la programmazione di veri robot pilotabili da una centrale operativa! Tutte le attività saranno guidate da docenti educatori e coinvolgeranno, per ciascuna isola, fino a 15 bambini contemporaneamente con turni di 20/30 minuti a rotazione continua. I piccoli partecipanti potranno imparare divertendosi anche in compagnia dei propri genitori: ogni attività è infatti pensata per poter essere realizzata da soli o con mamma e papà.

Didattica hi-tech

Anche quest’anno l'evento si avvale della collaborazione di una società italiana di riferimento nel settore della didattica hi-tech: Codemotion Kids, l'Accademia di coding, robotica, prototipazione elettronica e design che offre a ragazzi e ragazze la possibilità di sviluppare il pensiero creativo, attraverso attività e percorsi educativi che facilitino l’apprendimento e l’auto-apprendimento delle tecnologie del XXI secolo. L’appuntamento è aperto a tutti ed è fissato per il 17 e il 18 febbraio, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, presso le sedi Mercedes-Benz del Gruppo Autostar di Udine, Pordenone, Trieste e Portogruaro (VE).

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili su Facebook alla pagina dell’evento.