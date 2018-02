Donna investita da un'auto in via Forni di Sotto

UDINE – Una donna di 65 anni è stata investita in via Forni di Sotto mentre era intenta ad attraversare la strada. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di giovedì 15 febbraio.



Da quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuti sul luogo del sinistro per i rilievi, una Mazda 2 procedeva lungo via Forni di Sopra da piazzale Chiavris in direzione piazzale Santa Maria della Misericordia quando, giunta all’altezza del civico 57, ha urtato il pedone. Alla guida della vettura c’era un 74enne che si è subito fermato per prestare soccorso.



La donna è finita sull’asfalto, riportando diverse contusioni. E’ stata quindi soccorsa dal personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza, e portata nel vicino Pronto Soccorso.