Dopo 50 giorni di lavori ecco la nuova piazza Garibaldi

UDINE – Sono 50 giorni i lavori di rifacimento di piazza Garibaldi. Un periodo trascorso tra malumori, inconvenienti e polemiche. Ora saranno cittadini e automobilisti a giudicare la nuova viabilità voluta dal Comune di Udine.



I lavori sono stati finalizzati a migliorare la sicurezza di pedoni, ciclisti e studenti, impedendo, con la realizzazione di aiuole nel mezzo della carreggiata, alle auto di superare i limiti di velocità. Ci vorrà un po’ di tempo per abituarsi alla nuova viabilità, che 'rivoluziona' non soltanto le abitudini di chi transita per piazza Garibaldi, ma anche di chi, uscendo da via Grazzano, va verso via Cussignacco e via del Gelso.



Un primo risultato, la chiusura anticipata del cantiere, l’ha già portato: la soddisfazione dei commercianti che si affacciano sulla piazza, che in questo periodo hanno dovuto ‘combattere’ con il caos portato dai lavori e con un inevitabile calo della clientela. Spetterà a loro dare un primo giudizio sulla funzionalità e sulla comodità della nuova piazza.