UDINE – E’ stato rinnovato il direttivo del Vespa Club Udine, sodalizio che con i suoi 250 soci è il gruppo più numeroso di appassionati del mito Piaggio in provincia di Udine. Fabio Ieronutti è stato confermato alla carica di presidente, mentre vicepresidente è stato nominato Alessandro Cesare. I consiglieri sono Andrea Rossi, Vincenzo Parolisi e Daniele Gerotto.

I neo eletti si sono messi subito al lavoro per organizzare il 12° raduno nazionale ‘Città di Udine’, in programma domenica 22 aprile 2018. Un evento a cui partecipato quasi 500 vespisti provenienti da Friuli Venezia Giulia, Veneto, Slovenia, Austria con ‘incursioni’ anche da Belgio, Germania e Francia.

Ancora top secret il percorso del raduno, che come al solito toccherà alcune delle località più suggestive del territorio friulano, dando così modo a tutti gli appassionati della Vespa di attraversare località e territori dalle caratteristiche uniche. La partenza avverrà sempre dal centro di Udine, dove si ‘ammasseranno’ le classiche Faro Basso e le più moderne Px o Special. Il raduno del 22 aprile rappresenta solo una delle iniziative promosse nell’arco dell’anno dal club friulano, che a settembre riproporrà anche la gimkana in piazza Primo Maggio.

Per gli interessati a diventare soci del Vespa Club Udine, sono aperte le iscrizioni: 20 euro per la tessera del Vespa Club Udine, 25 per quella del Vespa Club Italia, con una serie di gadget in regalo. I tesseramenti si posso fare nel negozio ‘Ciclo Marino Rossi' di via Tiberio Deciani 95 (dal martedì al sabato dalla 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19). Info al 392.2301304.