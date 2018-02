Si addormenta sul divano e una donna lo deruba

MAJANO – Il padrone di casa si addormenta sul divano davanti alla tv. Sono da poco passate le 18. Si sveglia sentendo dei rumori provenire dalle altre stanze della casa e va a vedere cosa sta succedendo. Davanti si trova una ladra, che come se nulla fosse dice di essere entrata nell'abitazione avendo trovato la porta a aperta prima di fuggire.



L’uomo non riesce a rincorrerla e così chiama il 112. Della donna, però nessuna traccia. Per ora pare averla fatta franca, riuscendo ad arraffare 500 euro in contanti e alcuni oggetti in oro. E’ successo mercoledì a Pers di Majano. Il pensionato, ai carabinieri, ha cercato di descrivere la ladra e si spera che proprio queste indicazioni aiutino i militari della stazione di Fagagna a individuarla.