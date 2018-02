Diminuisce il costo orario del parcheggio di via Colugna

UDINE – Da lunedì 19 febbraio il costo orario della sosta negli stalli del parcheggio al servizio del comprensorio ospedaliero di via Colugna (lato padiglioni Dialisi, Medicine e Nuovo Ospedale) sarà ridotto a 0,60 centesimi di euro. Dopo due mesi dall’introduzione del ticket, inizialmente fissato a 0,80 euro all’ora, si è deciso di diminuire il costo della sosta. Una scelta motivata dalla volontà di venire incontro alle esigenze dei pazienti.



Il biglietto, erogato da apposite colonnine installate, permetterà il parcheggio di autovetture tutti i giorni della settimana, dalle 7 fino alle 21. Sarà inoltre contestualmente attivato anche il servizio di pagamento tramite sistema Telesosta, messo a disposizione dal gestore Sistema Sosta e Mobilità.



Utilizzando infatti un telefono cellulare sarà possibile pagare per il tempo di sosta realmente usufruito, evitando il rischio di incorrere in sanzioni nel caso in cui fosse necessario prolungare la sosta rispetto a quanto preventivato. Le istruzioni per utilizzare il sistema di pagamento denominato Telesosta sono reperibili all'indirizzo web www.ssm.it/telesosta-ssm.