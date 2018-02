A Udine il flash-mob alimentare per dire no al cibo spazzatura

UDINE – Sì al cibo sano, no al cibo-spazzatura. Al via la prima raccolta-firme a Udine e il primo flash mob alimentare. Dopo la presa di posizione contro il cibo fast food e i testimonial per varie catene, non ultimo il McDonald's grazie ai panini My Selection di Bastianich, si è messa in moto, come promesso, la campagna con prima raccolta-firme a tutela del cibo sano, naturale e genuino promosso dalla biologa nutrizionista Marta Ciani e dalla giornalista Irene Giurovich (progetto Staresani).

Petizione e flash mob

Obiettivo della raccolta-firme: trasformare questa azione 'dal basso' nella prima petizione che verrà presentata al Comune di Udine. Tutti i cittadini che sostengono l'iniziativa potranno apporre la firma nel gazebo che si terrà domenica 18 febbraio in piazza San Giacomo dalle 10.30 alle 13. Si difendono l'alimentazione genuina, gli ingredienti naturali, le scelte libera dai condizionamenti di testimonial e multinazionali del junk food (cibo-spazzatura). I cittadini troveranno nel gazebo anche estratti bio degli sponsor Juice Organic e frutta certificata Bionatura di Marisa Forner. Il primo flash mob alimentare, supportato anche da medici e pazienti, andrà in scena in concomitanza con la raccolta-firme.

Per dire no

Ai cittadini verrà chiesto di firmare per dire no al junk food (cibo spazzatura delle catene commerciali fast food ma anche cibo iper-processato e alterato), sì al piatto della salute, conosciuto come piatto di Harvard (cereali integrali, proteine sane, ovvero soprattutto legumi, frutta, verdura, acqua; limitare il consumo di proteine animali, ovvero carne, latte, formaggi e derivati; no alla carne processata e no ad insaccati e salumi). Prossime date a marzo: il 17 e il 31 marzo, sempre in piazza San Giacomo, dalle ore 1530 alle ore 20 insieme allo sponsor Universo Vegano.