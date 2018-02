Piccolipalchi: cinque appuntamenti nel fine settimana

UDINE - Saranno ben cinque gli appuntamenti in programma questo fine settimana nell’ambito del cartellone di Piccolipalchi, la rassegna per le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia con il sostegno della Regione e degli enti locali aderenti, e la partecipazione della Fondazione Friuli.

Codroipo

Sabato 17 febbraio alle 17 il Centro culturale polifunzionale Ottagono di Codroipo ospiterà la compagnia milanese Nudoecrudo Teatro con Ecco io qui, spettacolo di narrazione in cui la filastrocca, la voce e il canto diventano le chiavi per entrare in relazione con il teatro ed esplorarne il territorio magico. L’appuntamento è dedicato ai bambini dei nidi d’infanzia dai 6 mesi ai 3 anni: per la peculiare fascia d’età cui si rivolge, lo spettacolo è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria allo 0432.224214/11.

Latisana

Lo spettacolo Schiaccianoci Swing della compagnia La bottega degli apocrifi di Foggia andrà in scena sabato 17 febbraio (ore 17) all’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento e domenica 18 febbraio, sempre alle 17, al Teatro Odeon di Latisana. Dedicato ai bambini dai 5 anni in su, Schiaccianoci Swing è concerto teatrale dove la fiaba di Hoffmann è raccontata attraverso il teatro e la musica, attingendo a generi diversi, dalle composizioni di Morricone al tango.

Lestizza

Per i bambini dai 3 anni in su, domenica 18 febbraio (ore 17) l’Auditorium comunale di Lestizza ospiterà Silvano Antonelli, autore e interprete de I brutti anatroccoli, spettacolo ispirato alla fiaba di Andersen che racconta, tra strumenti musicali e poetiche suggestioni, come tutti possano trasformare la propria diversità in una forza.

Premariacco

Last but not least, Falù, spettacolo di teatro di figura con pupazzi e due attori prodotto dal Teatro della Sete di Udine. Con la drammaturgia originale di Michele Polo, che ne è anche l’interprete assieme a Serena Di Blasio, lo spettacolo racconta una storia contemporanea affrontando temi come famiglia e casa, perdita e legami, cultura e identità, migrazioni. Dedicato ai bambini dai 5 anni in su lo spettacolo andrà in scena domenica 18 febbraio alle 17 al TeatrOrsaria di Premariacco.

Info: www.ertfvg.it.