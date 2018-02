‘Kabul e dintorni’: le immagini del reporter udinese Romano Martinis alla libreria Martincigh

UDINE - Primo appuntamento a Udine, sabato 17 febbraio, con le anteprime del festival ‘Dedica’ ad Atiq Rahimi (in programma a Pordenone dal 10 al 17 marzo). Alle 18, nella libreria Martincigh di via Gemona, sarà inaugurata la mostra fotografica di Romano Martinis (a cura di Cristina Burelli, in collaborazione con Librerie in Comune – Udine), ‘Kabul e dintorni’, fotografie sull’Afghanistan del reporter udinese Romano Martinis, immagini di un Paese che l’Occidente non conosce o, piuttosto, ignora, ritenendo che un’alternativa alle atrocità della guerra non vi possa essere.

Cronaca di viaggio

Gli scatti di Martinis non sono una cronaca di viaggio, ma il racconto di un popolo martoriato, che conserva nel lavoro degli artigiani e nel sorriso dei bambini la speranza di un mondo migliore. La mostra rimarrà aperta fino al 3 marzo da martedì a sabato ( 10.30 - 12.30, 16 – 19). Romano Martinis ha iniziato incominciato come fotografo freelance nel 1968 e come docente di fotografia nel 1974 (dapprima all’American Forum School di Roma, poi all’Istituto Europeo di design e all’Accademia Italiana di costume e moda). Socio fondatore dell’Agenzia ‘Document for Press’ e dell’Agenzia fotogiornalistica ‘Nadar’, dal 1995 è fotografo per ‘Lettera22’. Ha lavorato per quasi vent’anni in diversi progetti delle Nazioni Unite, soprattutto nelle Americhe. Nel 2001 ha ricevuto il Premio Friuli Venezia Giulia Fotografia.

www.dedicafestival.it