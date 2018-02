Bomba d’aereo nei campi di Medeuzza: all’opera gli artificieri

UDINE – Si è conclusa nella mattinata del 16 febbraio un’attività di bonifica del territorio da ordigni residuati bellici intrapresa dal 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine e condotta in località Medeuzza nel comune di San Giovanni al Natisone. Gli artificieri della Caserma ‘G. B. Berghinz’ di Udine sono intervenuti per recuperare una bomba d’aereo - modello Gp 250 Lbs Mk I Inglese He -, rinvenuta nel terreno agricolo Livon. L’ordigno è stato neutralizzato dal team Eod (Explosive Ordnance Disposal) nello stesso luogo di ritrovamento, opportunamente condizionato al fine di tutelare la pubblica incolumità. L’organizzazione delle attività volte a garantire la sicurezza dell’area interessata è stata coordinata dalla Prefettura di Udine.