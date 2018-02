Oddo ha voglia di ricominciare a vincere

UDINE - Anticipo di campionato, sabato 17 febbraio, per l’Udinese, che alle 15 affronterà la Roma allo stadio Friuli, match sul quale si è soffermato il mister Massimo Oddo nella consueta conferenza stampa della viglia.



«Per fare punti dobbiamo cercare di fare una grande partita, innanzitutto per ridurre il gap tecnico esistente fra le due squadre - chiarisce il mister dei bianconeri - davanti avremo una squadra costruita per stare nelle zone altissime della classifica. Questo gap dovremo ridurlo con la voglia di fare, di stupire, consapevoli che in certi momenti dovremo inevitabilmente stare più bassi anche se non lo vogliamo. Dovremo ribattere colpo su colpo e, pur essendo una partita difficile, la Roma domani troverà di fronte una squadra che ha voglia di rilanciarsi e di riprendere il discorso interrotto con la vittoria».

Sull'attuale posizione in classifica dell'Udinese, Oddo aggiunge: «La classifica rispecchia la realtà e questa è la posizione consona all’Udinese, perché le squadre che ci stanno davanti hanno qualcosa in più ma ciò detto noi proveremo da qui al termine del campionato ad andare a prendere alcune di quelle squadre che ci precedono».



Anticipando il fatto che sabato Fofana sarà titolare, Oddo parla anche del momneto della Roma: «Viene da due vittorie consecutive ed è galvanizzata, perciò ritengo che attraversi un buon momento e quindi sarà molto difficile per noi affrontarli».