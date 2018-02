Gli eventi in programma sabato 17 febbraio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 17 febbraio, a Udine e provincia, eccoli.

Live music festival

Sabato 17 febbraio, al Terminal Nord di Udine, dalle 19.30, Freud Chicken Duo in concerto. Camilla Pegoraro e Dario Snidaro entrambi voce con accompagnamento di ukulele e chitarra, con musicalità blues folk e cover Mina Simon, Jonny Cash, Ray Charles.

Grande evento di Carnevale al Palmanova Outlet

Il Palmanova Outlet Village festeggerà il Carnevale 2018 con una grande festa, che coinvolgerà adulti e bambini. L’appuntamento è il 17 febbraio, a partire dalle 15, con il ‘Carnevale al Village’. Musica, balli, colori, animazione e soprattutto tante maschere animeranno le strade della destinazione dello shopping friulana. Maggiori info, qui.

Nuovo appuntamento con il Festival delle mongolfiere

È partito alla grande il primo Festival delle mongolfiere di Udine che ha preso il via il fine settimana scorso in fiera e che replicherà il 17 e il 18 febbraio (qui è possibile scaricare il biglietto ridotto). Maggiori info, qui.

VisioKids

Domani sabato 17 febbraio VisioKids riporta sullo schermo del Visionario alle ore 14.20 Coco: colore, musica e un aldilà mai così divertente per l’ennesimo capolavoro targato Disney/Pixar. Per maggiori informazioni su orari e tariffe consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

La Patrie dal Friûl

Sabato 17 febbraio, alle 18, a Tomba di Mereto sarà presentato il primo numero dell'anno del mensile La Patrie dal Friûl, il primo con la direzione di Erika Adami. All'incontro parteciperanno, oltre ad Adami, il direttore uscente Andrea Venier, lo scrittore e poeta Maurizio Mattiuzza - premio Ada Merini 2017 - e il cantautore Renzo Stefanutti. In allegato il comunicato in lingua italiana e in lingua friulana e alcune foto dei protagonisti della serata.

La città di Codroipo premia l’organaro Gustavo Zanin

L’amministrazione comunale di Codroipo, grazie alla sensibilità del sindaco Fabio Marchetti, dell’assessore alla cultura Tiziana Cividini e di tutta la comunità, dedica un premio al maestro organaro Gustavo Zanin, un riconoscimento che gli verrà conferito sabato 17 febbraio nella Chiesa di Santa Giustina a Pozzo di Codroipo, in occasione di un concerto commemorativo dal titolo ‘In chordis et organo’ che avrà inizio alle 20.30.

Fra Terra e Cielo, mano nella mano

Uno scorcio sul viaggio astrale e sul Ponte fra il qui e una nuova dimensione in una storia narrata fra due protagonisti, Lui e Lei, che si ritrovano in spazi e luoghi non sempre terreni dopo la morte di Lui. Questo il contenuto esoterico del racconto breve Fra Terra e Cielo, mano nella mano della giornalista e scrittrice Irene Giurovich, edito dalla casa editrice Bastogi. La presentazione si terrà sabato 17 febbraio a Udine, nella Libreria Perlanima (via Pordenone, 58), ore 18.30. Ad addentrarsi nelle pagine del testo sarà la psicologa udinese ed Istruttrice Mindfulness Luciana Vida che firma l'Introduzione, mentre la traduttrice ed interprete udinese Nadia Micoli leggerà alcuni estratti.

Ruggero de I Timidi Show

Dopo il successo della tourneè ‘Spruzzi di Gloria’ e dopo aver celebrato i 4 anni di carriera con l'evento della Notte Timida al Fabrique di Milano, Ruggero de I Timidi comincia il 2018 con il suo nuovo spettacolo: Ruggero de I Timidi Show, che approda a Udine, il 17 febbraio, dalle 21, al teatro Palamostre. Maggiori info, qui.

‘Kabul e dintorni’

Primo appuntamento a Udine, sabato 17 febbraio, con le anteprime del festival ‘Dedica’ ad Atiq Rahimi (in programma a Pordenone dal 10 al 17 marzo). Alle 18, nella libreria Martincigh di via Gemona, sarà inaugurata la mostra fotografica di Romano Martinis (a cura di Cristina Burelli, in collaborazione con Librerie in Comune – Udine), ‘Kabul e dintorni’, fotografie sull’Afghanistan del reporter udinese Romano Martinis. I dettagli, qui.

‘Ecco io qui’

Sabato 17 febbraio alle 17 il Centro culturale polifunzionale Ottagono di Codroipo ospiterà la compagnia milanese Nudoecrudo Teatro con Ecco io qui, spettacolo di narrazione in cui la filastrocca, la voce e il canto diventano le chiavi per entrare in relazione con il teatro ed esplorarne il territorio magico. L’appuntamento è dedicato ai bambini dei nidi d’infanzia dai 6 mesi ai 3 anni: per la peculiare fascia d’età cui si rivolge, lo spettacolo è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria allo 0432.224214/11.

Bambini in concessionaria

Dopo il grande successo dell’edizione 2017, torna nelle concessionarie Autostar l'evento Mercedes-Benz Ludotech. Sabato 17 e domenica 18 febbraio, le sedi del Gruppo Autostar di Udine, Pordenone, Trieste e Portogruaro si trasformeranno in veri e propri laboratori creativi dedicati a bambini e ragazzi da 1 a 14 anni. Maggiori info, qui.

‘Mangia sano, investi in salute’

Si svolgerà sabato 17 febbraio, dalle 9.30 alle 12, nel Salone del Popolo di Palazzo d’Aronco in via Lionello 1 a Udine ‘Mangia sano, investi in salute’, una intera mattinata dedicata al tema della prevenzione dei tumori legata a una corretta alimentazione. Tutte le info, qui.

‘Il Tacchino sul Tetto’

È una fattoria nella Bassa Friulana il luogo dove è ambientata la nuova commedia del trio de Maglio, Mezzelani, Somaglino, ‘Il Tacchino sul Tetto Piccoli Soprusi Quotidiani’, che debutterà sabato 17 febbraio alle 20.45 al Teatro Plinio Clabassi a Sedegliano nell'ambito della stagione teatrale organizzata dall'Ert in collaborazione con il comune di Sedegliano. La trama dello spettacolo, qui.

ArtinVilla

L’appuntamento è sabato 17 febbraio, alle 20.30, a Villa Dora, complesso storico-architettonico, sede della biblioteca comunale, collocato nel cuore storico del paese, di fronte a uno dei simboli di riferimento della comunità: l’antica chiesa dell’Addolorata. I dettagli, qui.