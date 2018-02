CiviGattoDay: la prima edizione è in programma a Cividale!

CIVIDALE - Si svolgerà a Cividale il CiviGattoDay, primo evento in Fvg dedicato a tutti ai felini. Sarà una giornata dedicata alle associazioni di volontariato no-profit della regione, ma anche aigattili e alle colonie feline. Spazio inoltre per mercatini a tema, incontri con veterinari ed esperti, pet terapy , corso di primo soccorso con ambulanza veterinaria, guardie eco-zoofile Oipa. Previste inoltre mostre fotografiche, face painting, disegni e pitture, incontri letterari con autori, cat-cafe, 'merende ‘gattose’, laboratori gattodidattici, cat(e)ring, animazioni per bambini, ‘centrifugatti’ e ‘aperitigatti’, ‘stravagatti’, gatti, gatti,e ancora gatti. Questa particolare iniziativa organizzata Misu (associazione Culturale Sportiva Dilettantistica affiliata Asi) e Gattolandiacividale, in collaborazione con l'associazione ‘Arte Cuore Passione’, con il patrocinio del Comune di Cividale, nasce per far conoscere il mondo dei gatti a 360°. Un'opportunità, inoltre, che vuole dare spazio e voce alle tantissime realtà (volontari, associazioni, gattili, oasi feline, ecc…) che quotidianamente si impegnano a favore dei felini meno fortunati.

Non-solo-gatti

Ad arricchire ulteriormente il programma, già molto vasto, è prevista anche la presenza di un ‘particolare’ spazio dedicato ai rapaci (falchi, gufi…): proprio a Cividale, infatti, la società Bird Control aprirà, ad aprile (al palazzetto dello sport) il nuovissimo e primo centro-parco didattico in Friuli Venezia Giulia dedicato a questi splendidi uccelli. L’appuntamento per tutti i gatto-maniaci, e non solo, è quindi fissato per il 25 aprile (in caso di maltempo l’evento sarà posticipato al 29) nel centro storico della città Ducale, in largo Boiani e via Candotti.

Info: 338.9966599