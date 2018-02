Mondo dei piccoli: Spazio gioco gratuito al nido di Codroipo

CODROIPO – Tutti i sabati dal 24 febbraio al 24 marzo, dalle 9.30 alle 11.30, il nido d’infanzia comunale ‘Mondo dei piccoli’, gestito da Codess Fvg a Codroipo, accoglie i bambini dai 12 ai 36 mesi che non frequentano abitualmente la struttura con laboratori ludico espressivi di gioco motorio, lettura, attività grafico-pittoriche, musica, manipolazioni e travasi. L’appuntamento offre a bambini e genitori un’occasione per uscire e divertirsi insieme, conoscere altre famiglie, ricevere informazioni sul funzionamento del nido. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Le attività saranno organizzate e seguite dalle educatrici del nido e coinvolgeranno i bambini accompagnati da un adulto per l’intero orario di funzionamento del servizio.

Per informazioni: via Invalidi del lavoro 8 | Codroipo | 0432901297 |