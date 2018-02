Favole a merenda: arriva a Udine ‘Arlecchino e gli scherzi di Carnevale’

UDINE - Dopo il grande successo dei precedenti appuntamenti che hanno visto sempre il tutto esaurito, riprendono le Favole a merenda con un pomeriggio speciale: sarà raccontata e animata la storia originale di Arlecchino e degli scherzi di carnevale.

Lo spettacolo

Quello di domenica 25 febbraio, dalle 16 (al Piccolo Atelier Teatrale di Anà-Thema in Galleria Antivari), sarà un pomeriggio organizzato dagli attori di Anà-Thema che, con buffi travestimenti, coinvolgeranno il pubblico dei più piccini ma non solo, lo trascineranno nella magia del teatro e del gioco allo stesso tempo. Al termine della storia prenderanno il via le attività teatrali che vedranno proprio i bambini come protagonisti! Per rendere indimenticabile questa esperienza Anà-Thema infine offre una gustosa e colorata merenda da condividere anche con i genitori. Il costo di questa magica alternativa alla Tv è di 5 euro a persona per un'ora e mezza di intrattenimento. (Si consiglia la prenotazione).

Info e prenotazioni: 04321740499 | 345.3146797 | info@anathemateatro.com | www.anathemateatro.com |