Gli eventi in programma domenica 18 febbraio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 18 febbraio, a Udine e provincia, eccoli.

Nuovo appuntamento con il Festival delle mongolfiere

È partito alla grande il primo Festival delle mongolfiere di Udine che ha preso il via il fine settimana scorso in fiera e che replicherà il 17 e il 18 febbraio (qui è possibile scaricare il biglietto ridotto). Maggiori info, qui.

Mariti e mogli

Uno dei lungometraggi di Woody Allen più apprezzati da pubblico e critica, arriva a teatro grazie all’adattamento di una signora della scena italiana, Monica Guerritore. Appuntamento a domenica 18 febbraio il Teatro Gustavo Modena di Palmanova, alle 20.45.

Schiaccianoci Swing

Lo spettacolo Schiaccianoci Swing della compagnia La bottega degli apocrifi di Foggia andrà in scena domenica 18 febbraio, alle 17, al Teatro Odeon di Latisana. Dedicato ai bambini dai 5 anni in su, Schiaccianoci Swing è concerto teatrale dove la fiaba di Hoffmann è raccontata attraverso il teatro e la musica, attingendo a generi diversi, dalle composizioni di Morricone al tango.

Enoarmonie

La grande musica da camera torna a essere la protagonista indiscussa nel quarto concerto di Enoarmonie, la rassegna che sposa la musica di qualità con i migliori vini della regione. Domenica 18 febbraio, eccezionalmente alle 11, sarà possibile ascoltare, in uno dei luoghi più suggestivi del Friuli, l'Abbazia di Rosazzo, il grande violinista Pavel Berman, figlio di Lazar, tra i massimi virtuosi della tastiera del XX secolo.

I brutti anatroccoli

Per i bambini dai 3 anni in su, domenica 18 febbraio, alle 17, l’Auditorium comunale di Lestizza ospiterà Silvano Antonelli, autore e interprete de I brutti anatroccoli, spettacolo ispirato alla fiaba di Andersen che racconta, tra strumenti musicali e poetiche suggestioni, come tutti possano trasformare la propria diversità in una forza.

Quaresimali d’arte

Giungono alla loro ottave edizione i «Quaresimali d’arte», nelle prime quattro domeniche di Quaresima, a partire dal 18 febbraio, alle 17, con le catechesi dell'arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, accompagnate dall'ascolto di grandi capolavori di musica sacra. L'appuntamento è nel cuore della Chiesa udinese, la Cattedrale di Udine, la domenica pomeriggio, dalle 17 alle 18.20.

Last but not least, Falù

Spettacolo di teatro di figura con pupazzi e due attori prodotto dal Teatro della Sete di Udine. Con la drammaturgia originale di Michele Polo, che ne è anche l’interprete assieme a Serena Di Blasio, lo spettacolo racconta una storia contemporanea affrontando temi come famiglia e casa, perdita e legami, cultura e identità, migrazioni. Dedicato ai bambini dai 5 anni in su lo spettacolo andrà in scena domenica 18 febbraio alle 17 al TeatrOrsaria di Premariacco.

Bambini in concessionaria

Dopo il grande successo dell’edizione 2017, torna nelle concessionarie Autostar l'evento Mercedes-Benz Ludotech. Sabato 17 e domenica 18 febbraio, le sedi del Gruppo Autostar di Udine, Pordenone, Trieste e Portogruaro si trasformeranno in veri e propri laboratori creativi dedicati a bambini e ragazzi da 1 a 14 anni. Maggiori info, qui.