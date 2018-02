Il mercato delle criptovalute, seminario in Cciaa di Udine

UDINE - Criptovalute e bitcoin sono le parole del momento, temi di grande attualità per cittadini e imprese, da un punto di vista economico, fiscale e legale. Per analizzare la portata di queste monete digitali innovative e con l’obiettivo di fornire a imprenditori, professionisti e cittadini un quadro esaustivo su un mercato in forte espansione, la Camera di commercio di Udine, in collaborazione con il Consorzio Camerale per il credito e la finanza e l’Università di Udine organizza un seminario per venerdì 23 febbraio alle 15.15 in Sala Valduga.

Dopo l’introduzione del presidente della Camera di Commercio di Udine Giovanni Da Pozzo, a 'fotografare' il mercato dei bitcoin sarà Domenicantonio De Giorgio, Financial and Investment Advisor. Delle anomalie del mercato e dei contratti finanziari applicabili parlerà poi Andrea Paltrinieri dell’Università di Udine, mentre delle implicazioni legali e fiscali del comparto Flavio Notari della John Cabot University. Introduce e modera Stefano Miani dell’Università di Udine.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi. Programma su www.ud.camcom.it e adesioni nella sezione 'Eventi' del sito http://www.consorziocamerale.eu.