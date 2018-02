Scontro frontale tra un autobus di linea e un'auto

UDINE – Scontro frontale tra un autobus urbano della Saf e una vettura nel pomeriggio di sabato 17 febbraio. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Percoto e viale Europa Unita.

Come hanno riferito gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuti sul posto per i rilievi del caso, per cause ancora in corso di accertamento, il bus, che si stata dirigendo verso la stazione, immettendosi su viale Europa Unita si è scontrato frontalmente con una Chevrolet Spark intenta a svoltare su via Percoto.



Per fortuna il mezzo della Saf non aveva passeggeri a bordo e quindi nessuno è rimasto ferito. Nessun problema nemmeno per la persona alla guida dell'auto.