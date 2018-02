Che tempo farà domenica 18 febbraio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - L'Osmer Fvg, per la giornata di domenica, prevede, durante la notte e al mattino probabili precipitazioni sparse, in genere deboli, con neve fino a 400 metri circa, un po' più abbondanti sulle zone orientali.



Specie sulla costa, seguirà poi un lieve miglioramento con cielo nuvoloso, ma soffierà Bora da moderata a forte in serata, specie a Trieste, con raffiche intorno a 100 km orari, dove potrebbero esserci ancora precipitazioni residue.



In giornata possibili deboli nevicate sul Carso, oltre i 200-300 metri circa e anche sul Tarvisiano.