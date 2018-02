Alla scoperta dell'agricoltura Fvg con 'Nostra madre terra'

FVG - Debutta domenica 18 febbraio, sul canale 13 del digitale terrestre (Rete Azzurra) o sul canale 88 per il Veneto, 'Nostra madre terra', la nuova trasmissione che ci porterà alla scoperta di tutto quello che fa agricoltura in Friuli Venezia Giulia. La conduzione è affidata al giornalista Piero Villotta.



I temi trattati, tutti rigorosamente con focus sulle realtà della nostra bella regione, saranno mercati, ambiente, ecologia, tecnologia, tradizioni, attualità, enologia, gastronomia, giardinaggio, vita all'aperto, animali, manifestazioni e altro ancora. Villotta ci guiderà insomma alla scoperta di tutto ciò che ci lega alla terra, alla sua storia e ai suoi prodotti. Il programma si avvale di un nutrito staff che può contare, oltreché sulla conduzione di Piero Villotta, sul contributo di Roberto De Grandi, produttore, coordinatore ma anche inviato, sull'uomo delle notizie Renzo Sovran, Piero Pittaro, Mario Gentili, il dottor Gubiani, Vania Bosic, Reginetta Giacomini, Giangiuseppe Carpenedo, l'astrologa Lidia.



'Nostra madre terra' andrà in onda la domenica alle 9 di mattina e alle 21, nella prima puntata uno speciale approfondimento sarà dedicato alla scoperta del 'Ducato dei vini friulani'. Il trailer del programma è disponibile all'indirizzo https://www.facebook.com/nostramadreterraTV .