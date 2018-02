Aggredisce l'ex fidanzata e accoltella gli amici di lei: arrestato

CODROIPO – Si erano lasciati venerdì e lui, evidentemente, non riusciva ad accettarlo. Per questo è tornata da lei il giorno dopo, sabato pomeriggio. Le cose sono degenerate e il giovane, nemmeno vent’enne, ha messo le mani addosso a lei, strattonandola e tirandola per i capelli. Una scena alla quale hanno assistito altri due giovani, amici della ragazza, che sono intervenuti in sua difesa. Ne è nata una rissa che è finita a coltellate.



Il fatto è avvenuto nella zona di Codroipo. E’ stato l’ex fidanzato a estratte un coltello con lama curva (mezzaluna) e per questo è stato arrestato con l'accusa di lesioni. Dovrà rispondere anche di porto di oggetti atti a offendere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e anche il personale del 118, che ha soccorso i due giovani intervenuti a difesa della ragazza, entrambi 22enni. Anche l’ex fidanzata, 20 anni, è stata medicata.



A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, la cui attenzione è stata attirata dal trambusto in strada. Del fatto è stata informata la Procura di Udine. Il giovane arrestato è atteso in sede di udienza di convalida di fronte al Gip del Tribunale di Udine per fornire la sua versione.