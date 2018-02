Furto di materiali in metallo e frese per un valore di oltre 50 mila euro

CODROIPO – Doppio furto messo a segno negli stabilimenti della Turco Meccanica e della Montur srl, a un mese esatto dall’ultimo ‘colpo’. Nel mirino dei ladri è finita anche la Sistemi meccanici industriali (Smi) di Varmo, e, anche in questo caso, non era la prima volta che l’azienda veniva visitata da malintenzionati. A Sparire sono stati materiali in metallo, frese e attrezzatura varia per un valore complessivo che supera i 50 mila euro. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Latisana e Udine.

A Varmo i ladri hanno agito nella notte tra venerdì e sabato, riuscendo a portare via circa 30 chili di lavorati in metalli per un valore stimato in oltre 40 mila euro. Apparentemente non ci sarebbero segni di effrazione. A Codroipo invece gli accessi nell’area in cui operano le due aziende erano evidenti: i ladri si sono impossessati soprattutto di frese, con il bottino che sfiora i 13 mila euro.



Colpi che, vista la specificità dei materiali rubati, potrebbero essere su commissione, con la refurtiva che molto probabilmente è destinata a finire sui mercati dell’Est Europa.