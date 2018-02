Sounds Good: al Visionario 'La forma dell'acqua' in versione originale

UDINE – Nuovo appuntamento con Sounds Good: lunedì 19 febbraio alle 20 verrà proposto in versione originale con sottotitoli in italiano 'La forma dell'acqua', fiaba gotica ambientata nel pieno della Guerra Fredda americana e incentrata su una giovane eroina senza voce. Diretto da Guillermo del Toro, il film ha vinto il Leone d'Oro al Festival di Venezia 2017, conquistando in maniera unanime pubblico e critica, ed è candidato a ben 13 Premi Oscar.

Un messaggio di tolleranza e di amore

Una favola intrisa di passione cinefila e in grado di lanciare un messaggio di tolleranza e di amore. Come sempre disponibile presso la cassa del cinema la scheda per la comprensione del testo a cura di Wall Street English. Questa settimana tra i film proposti in lingua originale anche The post, thriller politico diretto da Steven Spielberg con protagonisti due degli attori più amati, e premiati, di sempre, Meryl Streep e Tom Hanks. Per maggiori informazioni sugli orari di programmazione del film, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.