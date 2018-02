Principio di incendio in un'abitazione: intervento dei Vigili del Fuoco

PAGNACCO – I Vigili del Fuoco del Comando di Udine sono intervenuti, tra sabato e domenica, per un principio di incendio che si è verificato in via Pazzan 74, a Pagnacco. L’allarme è scattato alle 22.30.



L’intervento ha riguardato un fabbricato di tre piani: al primo si trova il bar ‘Da Renzo’, al secondo e al terzo l’abitazione del proprietario. Le fiamme, come informano i Vigili del Fuoco, si sono sprigionate dalla camera da letto, probabilmente per cause di natura elettrica. In quel momento, nello stabile, si trovavano il proprietario e il figlio.



Il fuoco ha intaccato una parte degli arredi e il controsoffitto perlinato in legno. Nessun danno, invece, alle strutture del fabbricato, che per questo non è stato dichiarato inagibile. Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino a mezzanotte e mezza. Non ci sono stati feriti.