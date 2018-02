Tavagnacco: auto si ribalta in tangenziale

TAVAGNACCO - Un'auto si è ribaltata in tangenziale all'altezza della Hypo Bank, in direzione nord. Il fatto è avvenuto poco dopo le 19. Da una prima ricostruzione pare che la vettura sia uscita di carreggiata andando a finire nel fossato che ha fatto da vero e proprio trampolino rigettandola sull'asfalto ruote all'aria.



Una ragazza è riuscita a uscire autonomamente dall'auto. Sul posto le ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco. Traffico bloccato in direzione Tavagnacco. Presente anche la polizia stradale.

+++ SEGUONO AGGIORNAMENTI +++