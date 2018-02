Sauris: masso finisce su un'auto in transito

SAURIS – Colpiti da un masso all’uscita di una galleria. E’ successo domenica 18 febbraio a Sauris di Sotto. L’auto sulla quale viaggiava una coppia, un'Audi Q5, è stata centrata da un sasso staccatosi dal versante roccioso sopra la carreggiata.



Il fatto è avvenuto verso le 17. Dopo una giornata trascorsa nel paese montano, i due turisti friulani stavano scendendo da Sauris quando il masso ha colpito la loro auto conficcandosi nella parte anteriore del cofano. Per fortuna non è stato centrato il lunotto anteriore. La persona alla guida è riuscita a non perdere il controllo e a fermare subito la macchina. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.



Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia municipale. Non è la prima volta che da quel versante si staccano massi, e non a caso la zona è stata soggetta a interventi di messa in sicurezza nel recente passato.