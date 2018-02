La Gsa fa il suo match con Verona dopo un supplementare

UDINE - Ci è voluto un tempo supplementare, ma alla fine la Gsa Udine ha fatto suo lo scontro diretto con la Tezenis Verona vincendo davanti un gremito Carnera (3.420 i presenti) per 80 a 73.

Un match dai tre volti quello vinto dagli uomini di Lardo: infallibili e tenaci in difesa nelle prime due frazioni, stanchi e quasi passivi nei secondi venti minuti e, infine, lucidi e spietati nel tempo supplementare. Il segno di una squadra che ha ancora molti pericolosi alti e bassi, ma anche grande cuore e determinazione per raggiungere quanto prima il traguardo della qualificazione ai play-off. L'eroe della giornata è stato Francesco Pellegrino, decisivo nel momento chiave del match, all'inizio dell'ultimo quarto, quando Verona era andata per la prima volta in vantaggio. Il centro siciliano nel frangente ha segnato 7 punti, recuperato una palla e dispensato un assist, risultando decisivo per sovvertire l'inerzia del match.

I primi due quarti si fanno apprezzare alla vista dei tanti tifosi friulani grazie a una Gsa che mette in campo difesa attenta e precisione al tiro, anche dalla distanza (tallone d'Achille dei friulani) e con un Veideman che sembra essere tornato quello dei bei tempi. Dall'altra parte una Verona con enormi difficoltà al tiro ed al rimbalzo stenta a stare dietro a Udine che, infatti, scappa a fine della prima frazione con il minibreak di 10 a 4 che consegna un vantaggio in doppia cifra già alla prima pausa (24-15). I bianconeri allungano ulteriormente con un Bushati molto determinato ed un Mortellaro che primeggia sotto i tabelloni consentendo numerosi extrapossessi ai padroni di casa. Il massimo vantaggio per Udine di +19 viene raggiunto dopo due triple di Raspino e Veideman (38-19), limato nel finale di seconda frazione da due cesti di Greene e Udom.

La musica cambia completamente nella ripresa. Dopo che nei primi 20' Verona non ci aveva preso per niente al tiro da tre (2/13), Poletti, lungo dalle mani sensibili, insacca due triple di fila, riportando gli ospiti a -9 (38-29) e costringendo Lardo a chiamare time-out. Udine rimane a bocca asciutta per oltre tre minuti, prima che arrivi il punticino al tiro libero di Veideman. Verona arriva a -5 (39-34), rientrano Nobile e Bushati per Veideman e Dykes e la Gsa sembra riprendersi tornando al vantaggio in doppia cifra con i canestri di Bushati e Mortellaro.

Nell'ultima frazione per Verona si risveglia il bomber locale Greene, fino a quel momento fermato a soli 6 punti segnati. Il folletto americano insacca due triple ed ispira il vantaggio ospite che avviene con due liberi di Poletti (57-58). Le avvisaglie di una beffa per Udine ci sono tutte, ma il centro dell'APU Pellegrino non ci sta e realizza sette punti in rapida successione, consegna un assist per l'appoggio a canestro di Veideman e recupera una palla fondamentale in difesa. La Gsa torna sul +8 (68-60) ed il Carnera torna a respirare. Partita finita? Macchè. Jones, Greene e Poletti confezionano un altro recupero e si va al tempo supplementare grazie ad un recupero difensivo di Diop che evita peggiori sorti.

Nei 5' addizionali, Veideman torna a prendersi la squadra sulle spalle e segna prima una tripla e poi, dopo un punto di Udom, due liberi fondamentali (73-69). Poletti sbaglia una tripla, Diop no (76-69), ma Udine può dire di avere finalmente conseguito i due punti in classifica solamente quando, a 41» dal termine, Poletti commette fallo su Veideman a metà campo e poi prende tecnico per proteste. Due punti fondamentali, quanto sudati.



G.S.A. Udine - Tezenis Verona 80-73 d.1.t.s. (24-15, 38-23, 54-43, 68-68)

G.S.A. Udine: Rain Veideman 21 (2/8, 4/9), Franko Bushati 16 (1/5, 4/7), Francesco Pellegrino 12 (4/7, 0/0), Kyndall Dykes 11 (4/9, 1/4), Chris Mortellaro 6 (3/5, 0/0), Tommaso Raspino 5 (1/4, 1/5), Ousmane Diop5 (1/6, 1/2), Vittorio Nobile 2 (1/4, 0/2), Michele Ferrari 2 (1/3, 0/0), Andrea La torre n.e., Raphael Chiti n.e.. All. Lardo.

Tezenis Verona: Phillip edward Greene iv 15 (2/7, 3/5), Mattia Udom 14 (3/6, 2/3), Jamal Jones 12 (3/7, 1/3), Mitchell Poletti 12 (0/5, 2/3), Matteo Palermo 9 (1/1, 1/3), Andrea Amato 5 (1/2, 1/6), Leonardo Tote 2 (1/2, 0/2), Riccardo Visconti 2 (1/1, 0/2), Curtis Nwohuocha 2 (1/2, 0/0), Iris Ikangi n.e., Francesco Oboe n.e., Davide Guglielmi n.e.. All. Dalmonte.