On line il questionario per dare i voti al servizio della Saf

UDINE - Anche quest’anno Saf 'sonda' le opinioni degli utenti per testare il grado di soddisfazione dei passeggeri sul servizio fornito.



L’indagine online di customer satisfaction condotta periodicamente dall’azienda di trasporto pubblico locale - dal 19 febbraio al 19 marzo - rappresenta un’occasione per i passeggeri di esprimere il loro parere, molto importante per Saf nell’ottica di un continuo miglioramento della qualità del servizio. Il feedback ricevuto, infatti, dà indicazioni per le strategie d'azione e di intervento anche per eventuali cambiamenti nel generale contesto operativo.

Per compilare il questionario, anonimo, basta cliccare il banner nella home page del sito di Saf. Le domande vertono su: rete dei servizi, orari, tempo di viaggio, facilità d'uso, sicurezza e affidabilità, comfort dei mezzi, rispetto dell'ambiente, valutazione del personale. I risultati saranno pubblicati, come ogni anno, nella carta dei servizi.