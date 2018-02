Tantilibri fa tappa nella biblioteca di via Pradamano

UDINE - Prosegue fino ad aprile il progetto Tantilibri, organizzato dalla biblioteca civica ‘V. Joppi’, in collaborazione con il Coordinamento pedagogico del Comune di Udine. Martedì 20 febbraio dalle 17 alle 18 la biblioteca di quartiere di via Pradamano 21 ospiterà, con la collaborazione degli asili nido, un nuovo incontro a base di storie, filastrocche e canzoncine dedicato ai bimbi tra i 18 e i 36 mesi e ai loro genitori.

‘Nati per leggere’

Tantilibri si inserisce in ‘Nati per leggere’ ed è un progetto di lettura per i bambini dal primo anno di vita, che vede la collaborazione tra l’Associazione italiana biblioteche, l’Associazione culturale pediatri e il Centro Salute del Bambino. I piccolissimi, accompagnati da mamme, papà, nonni, zii, hanno a disposizione spazi ricchi di stimoli, per socializzare e approcciarsi ai primi libri e alle storie più semplici e adatte alla loro età. L’impostazione prevede una lettura prevalentemente condivisa insieme con i genitori, in modo tale da trasmettere la buona pratica della lettura in famiglia. L’attività è gratuita ma solo su prenotazione, chiamando il numero 0432/1274441, per un numero massimo di 12 bambini iscritti. Per informazioni sulle attività della sezione Ragazzi tel. 0432 1272585 – sito Internet: http://www.sbhu.it/udine-sezione-ragazzi/.