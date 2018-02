Nuovo appuntamento con ‘Compiti & Dintorni’

FAEDIS - Continuano le conferenze all’interno del progetto ‘Compiti & dintorni’, ideato e condotto dai volontari dell’associazione Vitae onlus di Faedis: martedì 20 febbraio, proprio a Faedis, alle 19, alla sede di via Borgo Scubla 29, si terrà una conferenza nell’ambito del progetto ‘Compiti & Dintorni’, dal titolo ‘Un progetto per un bambino’ e l’argomento della serata permetterà di capire come, attraverso lo studio delle abilità personali, è possibile trasformare in positivo le esperienze quotidiane a scuola e in famiglia, aumentando la collaborazione, i risultati, la felicità e riducendo l'incomprensione, le difficoltà e i problemi.

Nuovi strumenti a genitori e insegnanti

L’incontro si inserisce nel percorso per gli educatori all’interno del progetto che ambisce a offrire nuovi strumenti a genitori e insegnanti per donare alle nuove generazioni le migliori opportunità di crescita: sono stati previsti due percorsi paralleli: ‘L’arte di educare’ dedicato agli educatori, con attività formative specifiche per gli adulti, e ‘L’arte di imparare’ per bambini e ragazzi, con attività pomeridiane di studio e giochi educativi. La conferenza, ad ingresso gratuito, sarà tenuta dalla Dott.ssa Silvana Tiani Brunelli, presidente di Vitae Onlus: ‘La nostra associazione promuove il progetto ‘Compiti & Dintorni’ con il fine di contribuire al miglioramento nel mondo dell’educazione.’ - afferma la dottoressa Brunelli - ‘L'iniziativa desidera offrire nuovi strumenti a genitori, insegnanti e volontari per potenziare le capacità di apprendimento dei bambini e dei ragazzi, aiutandoli a crescere e a diventare belle persone’. Il progetto è finanziato da fondi regionali (ex art.18 L.R.11/2006) con il patrocinio del Comune di Prepotto, la partnership del Club UNESCO di Udine , Lips (lega italiana Poetry Slam) e Circo All’incirca e la collaborazione del Centro Studi Podresca, Insieme Per e Avas di Tarcento.

Per informazioni sul progetto: Monia Zanotto - 347 7603113 - info@vitaeonlus.it .