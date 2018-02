History: lo storico mondo della notte si ritrova a Villa Melsi

BUTTRIO - Sono passati tre decenni ma la nightlife friulana sente ancora la voglia di ritrovarsi e divertirsi come un tempo, con qualche anno in più ma sempre frizzante. Da questo semplice dato di fatto nasce History, l'evento, come dice il nome, dedicato a chi quegli anni li ha vissuti davvero. A pensarci sono stati Roby Stross e Simone Stardust che il 24 febbraio organizzano la 'rimpatriata' di tutto lo star system del clubbing fra deejay, addetti ai lavori e clienti storici. Il primo è l?ideatore nei ruggenti anni novanta delle serate più famose della penisola e fautore del mitico Flamingo, il secondo è un noto organizzatore di eventi dei club friulani.

History ritorna

L’idea di radunare tutti i 'vecchi' clienti è nata quasi per caso, una sera d'estate fra amici con la voglia di rivedere tutti quelli con cui 'si usciva nei locali', adesso per soddisfare le tantissime richieste, History ritorna il 24 febbraio con i ritmi e le atmosfere degli anni novanta e duemila appositamente ricreate. Un pubblico adulto, quindi, che sa apprezzare il divertimento di un tempo, fatto sì di musica, ma anche di emozioni, amicizia e delle classiche quattro chiacchiere in compagnia. Non a caso è stata scelta Villa Melsi a Buttrio, splendida location che farà da spettacolare palcoscenico per uno degli eventi più atteso della stagione. A mettere i dischi non potevano mancare Dante Noselli, Gianni Coletti e Tony Moses, che proprio in quegli anni hanno visto crescere e fatto ballare praticamente tutti.

Per informazioni: Facebook | 347.6673122 | 347.3463737 |