Ragazza con il velo si avvicina a Salvini: prima la perquisizione, poi il selfie

UDINE – La visita di Matteo Salvini, leader della Lega, a Udine, è durata circa un’ora tra piazza Duomo, piazza XX Settembre e piazza San Giacomo. Nessun contestatore, nessun fischio, nulla che abbia richiesto l'intervento delle forze dell’ordine, presenti in gran numero, sia in divisa che in borghese. Un unico episodio da segnalare si è verificato in piazza San Giacomo.



A impensierire alcuni agenti in borghese è stata una giovane con il velo, che con il suo zainetto e la sua borsa si è messa in fila per scattarsi una foto insieme a Salvini. Gli agenti l’hanno circondata chiedendole di aprire la borsa per un controllo. Tutto è filato liscio: la giovane si è dimostrata disponibile e le forze dell’ordine hanno operato senza che nessuno si accorgesse di nulla.

Alla fine la ragazza è riuscita a raggiungere Salvini e a scattare un selfie insieme a lui!